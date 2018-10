Det brutale drapet på Matthew Shepard rystet USA. 20 år etter ble han gravlagt

Fredag ble Matthew Shepard, offeret i «drapet som endret USA», endelig stedt til hvile.

LOS ANGELES (Nettavisen): 7. oktober 1998 oppdaget en ung syklist i Wyoming noe merkelig lent mot et tregjerde langs en grusvei. Syklisten trodde først at det var et fugleskremsel. Da han kom nærmere, var det et mye verre syn som møtte ham.

Syklisten skyndte seg til nærmeste hus for å ringe etter hjelp.

Da politi og ambulansepersonell ankom stedet, fant de en bevisstløs, ung mann bundet fast til tregjerdet. Den spede mannen hadde alvorlige hodeskader og ansiktet var fullt av blod - bortsett fra to striper nedover kinnene, der tårer hadde vasket det bort

Fem dager senere var Matthew Shepard død.

Det brutale drapet utløste enormt raseri i USA og store deler av verden. En bølge spredde seg i kjølvannet, og noen år senere skulle det resultere i en ny lov. BBC kaller det «drapet som endret USA».

20 år etter drapet hadde Matthew Shepard fortsatt ikke blitt gravlagt. Først på fredag ble mannen som ble et symbol på LHBTQ-miljøets kamp for rettigheter stedt til hvile.

Skjebnesvangert bar-besøk

Matthew Shepard ble beskrevet som en energisk, tilpasningsdyktig og empatisk gutt med et fantastisk smil. Han kunne flere språk etter å ha gått på en internasjonal skole i Sveits, og var interessert i teater og politikk.

I tenårene kom Shepard ut av skapet, og han var åpen om at han var homofil.

Etter flere år i utlandet flyttet Shepard tilbake til Laramie i Wyoming for å gå på universitetet der. Den 6. oktober 1998, etter å ha vært på et møte på universitetet i forbindelse med nært forestående Gay Awareness Week, valgte 21-åringen å ta en drink på baren Fireside.

Der var også Aaron McKinney og Russell Henderson. De lokale mennene i starten av 20-årene tok noen øl etter jobb.

De to var ute etter penger. McKinney håpet å få solgt en pistol han hadde skaffet seg i en narkotikahandel, men snart så han en annen mulighet.

Matthew Shepard var lav og tynn, og så mer ut som en high School-elev enn en college-student. Han var stilig kledd og McKinney gikk ut ifra at Shepard var homofil.

Homofile var stilltiende akseptert på baren Fireside, men blant klientellet den kvelden skilte Shepard seg ut. McKinney identifiserte han som et lett bytte. Han og Henderson gikk inn på toalettet for å legge en plan.

Matthew Shepard.

Da de to mennene kom ut fra toalettet, satte de seg ved siden av Shepard. McKinney har senere fortalte politiet at de snakket med Shepard med «feminine» stemmer, for å overbevise Shepard at de selv var homofile.

En liten stund senere reiste de tre seg og forlot stedet.

Politiet vet ikke hvorfor Shepard ble med to ukjente menn som i tillegg så mye sterkere ut, men de har noen teorier. En er at mennene sa seg villige til å kjøre Shepard hjem. En annen teori er at de tror at Shepard, som var student i byen, var interessert i å skaffe seg venner av samme seksuelle legning.

Rystende drap

Da mennene kjørte mot utkanten av byen, oppdaget Shepard at han ikke var blant venner. McKinney dro fram en pistol fra under setet.

- Vi er ikke homser, du har akkurat blitt lurt, uttalte McKinney. Så slo han Shepard i hodet med pistolskaftet.

I utgangspunktet skal formålet kun ha vært å rane Shepard. Henderson og McKinney hadde allerede tatt lommeboken og nøklene hans, men noe drev de to mennene til å ta det hele enda lenger.

McKinney innrømmet til politiet at han beordret Henderson å kjøre inn en grusvei som ledet til en avsidesliggende prærie. Henderson stoppet ved et gjerde som lå hundrevis av meter fra nærmere hus.

Matthew Shepard skjønte at det var en farlig situasjon og kjempet for å bli i bilen. McKinney klarte å dra ham ut, og slo Shepard gjentatte ganger i hodet og ansiktet med pistolskaftet.

Shepard tryglet om nåde, og prøvde å si han hadde mye penger hjemme. McKinney svarte ikke, men fortsatte å slå Shepard i hodet gang på gang.

Shepard prøvde å komme seg vekk, men ble holdt på bakken av Henderson mens McKinney fortsatte slagene.

Blodspor ble funnet på et 15 meter stort område, noe som tyder på at Shepard en gang kom seg løs gjorde et forsøk på å rømme. Russell Henderson innrømmet senere at det var han som bandt Shepard fast i gjerdet.

ÅSTEDET: Ved dette gjerdet ble Matthew Shepard bundet fast og slått ihjel. Bildet er tatt et år senere, et kors er lagt til minne om Shepard.

Der tryglet Shepard for livet mens blodet rant fra sårene hans. Da sparket McKinney han i skrittet og begynte på nok et bølge med slag med pistolen.

De to mennene forlot Shepard fastbundet til gjerdet i en temperatur rundt frysepunktet. Han skulle ikke bli funnet på 18 timer.

- Mest brutale jeg har sett

Matthew Shepard var ved bevissthet da han ble fraktet til sykehuset, men tilstanden var svært alvorlig. Han hadde blitt slått i hodet totalt mellom 18-21 ganger, og ansiktet og klærne var fulle av blod.

Rob De Bree i Albany-politiet dro til sykehuset i håp om å avhøre Shepard. Han ble sjokkert av tilstanden til den unge studenten.

- Det var uten tvil noe av det mest brutale jeg hadde sett, uttalte den erfarne drapsetterforskeren i ettertid.

FAMILIE: Matthew sammen med foreldrene, Judy og Dennis Shepard,

Matthew Shepards foreldre kom raskt til sykehuset. Moren har innrømmet at de ikke hadde kjent igjen sønnen sin om de ikke hadde blitt fortalt at det var hans rom, på grunn av skadene, bandasjene og alt annet som prøvde å holde ham i live.

- Det er en mors verste mareritt, har Judy Shepard uttalt.

Skadene var for alvorlige til å operere. Fem dager senere, 12. oktober 1998, døde Matthew Shepard.

Vakte harme

Den forferdelige historien ble raskt nasjonale og internasjonale nyheter, og mediene strømmet til den lille byen.

Drapet ble tidlig knyttet opp mot Shepards legning. Det var tydelig at 21-åringen hadde blitt drept fordi han var homofil.

Drapet utløste en bølge med raseri og engasjement, og Matthew Shepard ble raskt et ikon for LHBT-bevegelsen.

Det hadde vært flere drap med lignende motiv de siste årene og en kombinasjon av det, samt brutaliteten som Shepard var blitt utsatt for, gjorde at folk hadde fått nok og sa klart fra. Hele verden ble oppmerksom på ordet hatkriminalitet

Se den sterke traileren til dokumentaren «Matthew Shepard Is a Friend of Mine»:

Det ble en nasjonal debatt og fakkeltog ble avholdt verden rundt. 14. oktober ble det arrangert et fakkeltog ved kongressbygningen i Washington der blant annet Ellen DeGeneres holdt et sterkt innlegg.

- Jeg er så sint, jeg klarer ikke slutte å gråte, uttalte TV-stjernen.

En rekker store profiler engasjerte seg i saken. Barbara Streisand ringte politiet i Albany og krevde at saken ble løst raskt, Madonna ringte en professor ved universitetet for å klage på hva som hadde skjedd. Dagen Shepard døde uttalte daværende president Bill Clinton at han var i sjokk, før han understreket at hat og fordommer ikke er amerikanske verdier.

ANTI-HOMO: Demonstranter utenfor Shepards bisettelse.

Elton John sendte blomster da Matthew Shepard ble bisatt. En seremoni der nesten 1000 mennesker deltok.

Debatten var imidlertid så opphetet at anti-homo-demonstranter dukket opp. Shepards far ble bedt om å si noen ord til pressen, da måtte han ha på seg skuddsikker vest.

Inspirerte ny lov

Aaron McKinney og Russell Henderson ble raskt tatt av politiet, blant annet fordi de var involvert i en slåsskamp samme kveld, etter de hadde forlatt Shepard.

Interessen for rettssaken mot gjerningsmennene var enorm, og medieoppbudet var noe den lille byen Laramie aldri hadde vært borti før.

Til slutt ble McKinney og Henderson dømt, og fikk to livstidsdommer hver.

GJERNINGSMENN: Russell Henderson (til venstre) og Aaron McKinney ble dømt fra drapet på Matthew Shepard.

På grunn av lovgivningen på den tiden, kunne imidlertid ikke drapsmennene bli dømt for hatkriminalitet. Gjennom hele rettssaken gikk derfor en debatt om lovgivning rundt hatkriminalitet - en debatt som fortsatte i årene som gikk.

Matthews foreldre, Judy og Dennis Shepard, var fast bestemte på at noe godt skulle komme ut av deres sønns død.

- Det var mange omkringliggende hendelser som gjorde det klart for oss at Matthew kom til å bli noe mer enn bare vår sønn, har Judy Shepard uttalt.

Under rettsaken opprett de The Matthew Shepard Foundation som jobber for LHBTQ-rettigheter, spesielt lover for hatkriminalitet.

Etter en lang kamp signerte Barack Obama i 2009 The Matthew Shepard Hate Crimes Prevention Act, en lovgivning som blant annet utvidet hatkriminalitet-loven til å også inkludere forbrytelser mot LHBTQ-personer.

NY LOV: Dennis og Judy Shepard håndhilser på Barack Obama i forbindelse med underskrivingen av The Matthew Shepard Act i oktober 2009.

Den siste tiden har Matthew Shepard-drapet og lovgivningen igjen blitt aktuell etter at Trump-administrasjonen vurderer å innføre en smalere definisjon av kjønn som gjør at amerikanere må definere seg som enten kvinne eller mann.

- Matthew ville hatet det, sier Judy Shepard, og legger til at det viser at The Matthew Shepard Foundation fortsatt har en jobb viktig jobb å gjøre.

Gravlagt 20 år etter

Alt oppstyret rundt drapet på Matthew, bidro til at foreldrene ikke gravla sønnen sin. Blant annet gjorde bråket i bisettelsen til at de fryktet vandalisme om Matthew skulle fått en siste hvileplass.

Foreldrene vurderte å spre asken ut over fjellene i Wyoming, men ville ha et sted de kunne besøke og snakke med ham.

Fullsatt kirke.

20 år etter drapet fant de en passende plass, og fredag ble Matthew Shepard endelig stedt til hvile.

Urnenedsettelsen skjedde ved Washington National Cathedral, der flere profilerte personer har blitt gravlagt.

Seremonien ble gjennomført av blant andre prest Gene Robinsen, den første åpne homofile presten i anglikanske kirke – som Matthew Shepard også var medlem av.

- Det er det mest perfekte, passende stedet. Vi som familie er glade og lettet over av vi nå har et siste hvilested for Matthew, et sted han selv ville elsket, sier faren Dennis Shepard, og får støtte av sin kone:

- Det er en stor lettelse for å oss å vite at han vil være beskyttet og trygg for alltid, sier Judy Shepard.

ENDELIG FARVEL: Dennis and Judy Shepard og deres sønn, Logan Shepard, under gravleggelsen av Matthew Shepard fredag.

Kilder: BBC, Guardian, New York Times, Washington Post, Washington Blade, «A&E: American Justice» og «Matthew Shepard is a Friend of Mine»

