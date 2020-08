Det hvite hus: Bannons kampanje har ingenting med Trump å gjøre

Det hvite hus forsøker å distansere seg fra president Donald Trumps tidligere rådgiver, svindelsiktede Steve Bannon.

Trumps tidligere sjefstrateg er pågrepet og siktet for å ha underslått penger fra en innsamlingsaksjon på nett som skulle finansiere grensemuren mot Mexico.

– President Trump er ikke involvert i dette prosjektet og følte at det kun ble gjort som et PR-stunt og kanskje for å samle inn penger, sier talsperson for Det hvite hus, Kayleigh McEnany, i en uttalelse.

Bannons kampanje hadde samlet inn rundt 25 millioner dollar, om lag 220 millioner kroner.

(©NTB)