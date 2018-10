Det hvite hus: En trist nyhet

Det hvite hus sier bekreftelsen på at den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggis ble drept, var «en trist nyhet».

I en uttalelse uttrykker talsperson for Det hvite hus Sarah Sanders sin dypeste medfølelse og kondolerer overfor Khashoggis familie, forlovede og venner. Hun sier Trump-administrasjonen vil fortsette å følge etterforskningen av «denne tragiske hendelsen».

Sanders sier i uttalelsen at hun har merket seg at Saudi-Arabia har pågrepet 18 personer og at de allerede har gitt to personer i høytstående stillinger sparken.

Sanders nevner ikke om USA vurderer eventuelle sanksjoner mot Saudi-Arabia i forbindelse med saken.

