Det hvite hus sier at Boltons bok ikke kan utgis

Det hvite hus har skrevet et brev til John Bolton der det står at boka hans ikke kan utgis fordi den inneholder hemmeligstemplet informasjon.

CNN omtaler brevet som den første formelle trusselen mot USAs tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiver.

Brevet er ifølge CNNs kilder datert 23. januar og er skrevet av en tjenestemann i USAs nasjonale sikkerhetsråd. Her står det at boka ser ut til å inneholde mengder av klassifisert informasjon, hvorav noe er topp hemmelig og kan forårsake stor skade på USAs nasjonale sikkerhet.

I boka, som er planlagt utgitt i mars, skriver Bolton at Trump brukte amerikansk militærbistand som et pressmiddel for å få Ukraina til å etterforske tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter.

