Kvinnen skal ha mentale problemer, ifølge CNN.

NEW YORK (Nettavisen): En kvinnelig bilfører er arrestert av Secret Service etter at hun kjørte inn i en barriere utenfor Det hvite hus, melder NBC.

Secret Service melder at kvinnen ble arrestert umiddelbart. Ingen skudd ble løsnet.

Hendelsen skjedde ved 17. Street og E Street, et kvartal unna presidentboligen.

Det hvite hus gikk inn i «lockdown»-modus etter hendelsen, hvilket er standard prosedyre ved slike hendelser.

Ingen personer ble skadd.

- Det første de gjør i slike situasjoner, er å finne ut av om det lå noen motiver bak eller om dette var et uhell, sier tidligere FBI-agent Josh Campbell til CNN.

CNN melder at dette var en bevisst handling og at kvinnen allerede var kjent for Secret Service, men at det ikke er relatert til president Donald Trump.

En kilde forteller til nyhetskanalen at kvinnen angivelig har mentale problemer.

Mest sett siste uken