Det hvite hus stevnet av Demokratene i riksrettsgransking

Riksrettsetterforskningen i USA har stevnet ansatte i Det hvite hus og bedt om dokumenter i saken.

– Vi beklager dypt at president Trump har satt oss – og nasjonen – i denne posisjonen, men hans handlinger gir oss ikke noe annet valg enn å utferdige denne ordren, skriver demokratene Elijah Cummings, Adam Schiff og Eliot Engel i stevningen, der de krever dokumentasjon om kontakten mellom Ukraina og president Donald Trump utlevert.

Dette skjer etter at Trump signaliserte at han og hans administrasjon ikke ville samarbeide og følger nesten en måned med ubesvarte henvendelser om utlevering av dokumenter.

Trump har sagt at han vil formelt klage inn riksrettsprosessen for Kongressen, selv om han anerkjenner at Demokratene «har stemmene» til å fortsette.

– De kommer til å angre til slutt, spår Trump.

– Jeg tror virkelig at de kommer til å betale en enorm pris i meningsmålingene, sier han.

