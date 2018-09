Det hvite hus ut mot John Kerry for Iran-møter

USAs tidligere utenriksminister John Kerry høster krass kritikk fra Det hvite hus for møter med Irans utenriksminister. Presidenten hevder møtene er ulovlige.

– John Kerry hadde ulovlige møter med det svært fiendtlige Iran-regimet som kun kan bidra til å undergrave vårt betydelige arbeid og skade det amerikanske folk, skriver president Donald Trump på Twitter fredag.

Kerry, som var utenriksminister under tidligere president Barack Obama, har sagt at siden Trump ble tatt i ed, har han hatt tre til fire møter med Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif.

– Han ba dem vente til Trump-administrasjonen var ute! fortsatte Trump.

Trump får støtte av en uvanlig direkte utenriksminister Mike Pompeo som kaller møtene «hinsides upassende». Han presiserte derimot ikke om dette går imot loven.

– Du finner ikke presedens for dette i amerikansk historie, og Kerry burde ikke ta del i denne typen oppførsel, sa Pompeo til reportere fredag.

Kerry var med på å forhandle fram Iran-avtalen som Trump trakk USA fra i mai, og har kritisert presidenten utad for beslutningen. Kerry avviser fredag at han under møtene har hatt en agenda om rådgi Iran bak regjeringens rygg.

– Det er ikke noe uvanlig, heller ikke usømmelig eller upassende, at tidligere diplomater møter utenlandske motparter. Det som er usømmelig og uhørt er at utenriksdepartementets podium blir brukt til politiske overdrivelser, sier Kerrys talsmann Matt Summers.

(©NTB)

