Det norske flagget heist for Norges inntreden i Sikkerhetsrådet

Mandag tok Norge, som ett av fem nye land, plass i FNs sikkerhetsråd. Det ble blant annet markert med flaggheising i rådet i New York.

Norge tok formelt tok sete i Sikkerhetsrådet 1. januar for de to neste årene, men mandag var første arbeidsdag etter nyttår. Da ble flaggene til de fem nye landene heist, deriblant det norske.

Ved siden av Norge er India, Irland, Kenya og Mexico nye medlemmer.

Norge satt sist gang i sikkerhetsrådet i 2001–2002. I juni ble det klart at Norge, etter 13 års kamp, igjen skulle bli ett av Sikkerhetsrådets ti rullerende medlemmer fra årsskiftet. Da avgjørelsen ble kjent, sa statsminister Erna Solberg (H) til NTB at et sete i FNs sikkerhetsråd er en unik mulighet til å fremme norske interesser og verdier.

Syria og kjemiske våpen er etter planen de første sakene Norge får på bordet som medlem, ifølge programmet til rådet. Onsdag skal utenriksminister Ine Eriksen Søreide delta på en åpen debatt om utfordringene ved å bevare fred og sikkerhet i sårbare kontekster.

Norges FN-ambassadør Mona Juul skal representere Norge i Sikkerhetsrådet, mens FN-delegasjonen i New York skal styrkes med ni personer.

(©NTB)

