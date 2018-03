Dette bildet av Rudy Giuliani går viralt, ser du hvorfor?

Twitter-moro på bekostning av den tidligere New York-ordføreren.

TWITTER-HUMOR: Rudy Giuliani er tidligere ordfører i New York. Nå får han gjennomgå på sosiale medier for sin feilaktige bruk av ørepropper.

«Rudy Giuliani hørte ikke godt nok etter da han plugget inn disse,» skriver New York Daily News.

Avisen er en av mange amerikanske medier som har omtalt den tidligere ordføreren i New York sin feilaktige bruk av Apples trådløse ørepropper.

Giuliani er advokat og replublikansk politiker. Han var borgermester i New York fra 1994 til 2001. I 2008 stilte han som presidentkandidat, men trakk seg og ga sin støtte til John McCain i stedet.

Det hele startet med en uskyldig selfie, lagt ut av den politiske konsulenten Rick Wilson på Twitter. De to politikerne er avbildet på LaGuardia flyplass, og Giuliani har et par trådløse ørepropper i ørene - opp ned.

Politisk reporter i Business Insider, Joe Perticone, delte bildet videre med denne teksten:

«Rudy Giuliani vet ikke hvordan han skal bruke Apples ørepropper.»

Rudy Giuliani doesn’t know how to wear apple air pods pic.twitter.com/t7Eqi6fcZ2 — Joe Perticone (@JoePerticone) 27. mars 2018

Og da var Twitter-sirkuset i gang. Nærmere 5.000 mennesker har retweetet Perticones tweet, og mange har naturligvis tatt spøken et hakk lenger med en rekke memes:

and so it was written pic.twitter.com/xFXdM1CSTj — Mia Lardiere (@MiaLardiere) 27. mars 2018

Are we sure he didn't get q tips stuck in his ears? — Joel Mendelson (@JPMendelson) 27. mars 2018

Those are lollipops for later — Reader Adrift (@ReaderAdrift) 27. mars 2018

Mest sett siste uken