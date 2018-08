Dette er «ferielandet» Irans straffemetoder

Steining, amputasjon, pisking og offentlig henging er eksempler på straffemetoder som nylig er blitt brukt mot iranske statsborgere.

I den populære HBO-serien «Handmaid’s Tale» blir ulydige borgere straffet på bestialsk vis i et dystopisk USA som er omdøpt til Gilead. Seerne blir vitne til folk som straffes med steining, amputasjon og offentlig henging. De samme metodene har enten nylig blitt eller blir fortsatt praktisert i dagens Iran.

Eksempler på brutale, inhumane straffemetoder i Iran er pisking, steining (inntil nylig), henging og amputasjon. Flere eksempler følger lenger nede i artikkelen.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) la i år ferien sin til Iran, som er kjent for sine omfattende brudd på menneskerettigheter. Dette har han fått kritikk for fra flere hold.

- Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en ferietur til Iran, sa Sandberg på Dagsnytt Atten mandag.

Menneskerettsaktivist og medisinsk professor Mahmood Amiry-Moghaddam mener Sandberg tegner et helt feil bilde av Iran når han uttaler seg om «ferielandet» Iran. Han mener Sandberg har romantisert Iran og forsøker å skape et glansbilde av det autoritære landet som ikke har rot i virkeligheten.

- Han sier at det bare er å reise dit og se med egne øyne. Det er samme ordlyden iranske myndigheter har brukt i årevis. Alle rapporter om menneskerettsbrudd i Iran blir laget av personer som ikke er i Iran, som for eksempel Iran Human Rights. Regimet svartmaler disse rapportene og sier at folk må komme og se med egne øye. Akkurat det samme sa Irans utenriksminister da han besøkte Norge for et par år siden. Så det sniker seg inn i vår kjære Sandbergs vokabular, sier Amiry-Moghaddam, som er leder for Iran Human Rights, til Nettavisen.

Riktig nok er det flere andre land med en dyster menneskerettighetshistorikk som besøkes hyppig av ferieglade nordmenn, som for eksempel Kina og Saudi-Arabia. Men Iran er utvilsomt ett av landene i verden som praktiserer de mest brutale og inhumane straffene mot egne borgere.

Dødsstraff ved steining

Amiry-Moghaddam ramser opp de mest oppsiktsvekkende straffemetodene som praktiseres, eller har blitt praktisert, i Iran.

Dødsstraff ved steining er en av straffemetodene som ble praktisert i landet inntil nylig.

- Den siste steiningen i Iran skjedde i 2010. Senere har folk blitt dømt til døden ved steining, men vi har ikke fått rapporter om at det har blitt gjennomført steining siden 2010, sier Amiry-Moghaddam.

Han forteller at steining kan blant annet idømmes for utroskap.

- Hvordan foregår selve steiningen?

- Hvis du er mann blir du gravd ned opp til livet. Kvinner blir gravd ned opp til brystet. Hvis man klarer å grave seg opp under sleve steiningen, blir steiningen stoppet. Det har faktisk skjedd en gang at en mann klarte å grave seg opp og steingingen ble ikke fullført, men jeg vet ikke hva som skjedde med den dødsdømte i ettertid. Steinene som brukes, skal ikke være så store at man dør med en gang. Meningen er han personen skal lide til døden inntreffer, sier han.

Amputasjon av fingre og føtter

En annen straffemetode som fortsatt praktiseres i Iran, er amputasjon av fingre og føtter. Denne straffen idømmes for enkelte tyveriforbrytelser. Ved gjentagelser av samme forbrytelse blir den dømte utsatt for ytterligere amputasjoner, ifølge Amiry-Moghaddam.

- Amputasjon er en straffemetode som skjer relativt ofte. Det er ikke alt som blir offentliggjort av regimet. Veldig ofte skjer dette inni fengslene. Vi får inn rapporter om flere tilfeller som blir offentliggjort i Iran. Første gang man blir dømt til amputasjon blir fire fingre på venstre hånd kuttet av. Andre gang man gjentar samme forbrytelse blir venstre fot amputert. Ved tredje gjentagelse idømmes personen livstid i fengsel og ved fjerde gjentagelse idømmes det dødsstraff, sier Amiry-Moghaddam.

Pisking

Pisking er en annen straffemetode som praktiseres relativt ofte i Iran. Senest 10. juli i år ble en ung mann påført 80 piskeslag for å ha drukket alkohol da han var 14 eller 15 år. ifølge Amnesty International. Selve straffen ble effektuert først et tiår etter at «forbrytelsen» ble begått. Mannen ble bundet fast til et tre på et offentlig sted. Bildet av piskingen ble publisert i flere lokale medier.

- Pisking idømmes for diverse forbrytelser, alt fra deltagelse i fredelige protester, alkoholforbruk til brudd på fastereglene under ramadan. Pisking skjer så ofte at vi ikke har noe tall på det, sier Amiry-Moghaddam.

En annen bestialsk straffemetode i Iran er å bli kastet utfor et stup. Per i dag er det ingenting som tyder på at denne straffemetoden fortsatt praktiseres i Iran, men senest i 2008 ble to menn dømt til døden ved å bli kastet utfor et stup.

- Denne saken i 2008 fikk mye internasjonal oppmerksomhet, noe som førte til at straffen ikke ble effektuert. Men straffemetoden er tidligere blitt brukt i Iran. Jeg husker selv at det skjedde da jeg var barn i Iran. Jeg husker at folk snakket om det. De ble puttet i en sekk og kastet utfor et stup.

Amiry-Moghaddam flyktet fra Iran som barn. Han sier at han neppe får reise ut av landet igjen om han noensinne drar tilbake.

Øyeskader som medfører blindhet

Det å påføre personer øyeskader som medfører blindhet, er nok en straffemetode som praktiseres i Iran.

- Da drypper de syredråper i øyet. Dette kan også skje kirurgisk, ved at de skjærer ut øyet, sier menneskerettsaktivisten.

Henging

Hvert år blir mange hundre mennesker henrettet i Iran ved henging. Flere av henrettelsene ble utført på offentlig plass, med hensikt å skape frykt i befolkningen, ifølge Amiry-Moghaddam.

- Også er det henging som er den vanligste dødsstraffmetoden i Iran. Der er Iran på verdenstoppen. Dette skjer ofte ved at den dødsdømte får en løkke rundt halsen og heises sakte opp med en kran, eller at de står på en stol som dras vekk. Det fører til at personen ikke dør momentant, men at det tar flere minutter - av og til 10-15 minutter – til vedkommende dør. Så det er en sakte død. Dette er tortur som ender med døden.

Denne metoden skiller seg ut fra hegningsmetoder hvor det benyttes fallem, som innebærer at nakken brekker og at døden inntreffer momentant.

Rettssikkerheten i Iran

- Hvordan er rettssikkerheten i Iran?

- Den manglende rettssikkerheten i Iran er sannsynligvis den største hindringen for en forbedring av menneskerettighetssituasjonen. De som blir arrestert får for eksempel ikke advokat umiddelbart. Ofte baseres dommen på tilståelser som er tvunget fram under tortur.

- Hele domstolsystemet er egentlig et politisk organ som har som mål å beskytte den islamske republikken. På papiret har Iran maktfordelingsprinsippet, men den øverste leder (ayatollah Khamenei) utnevner sjefen for domstolsystemet, som skal være en mann, basert på vedkommende sin lojalitet overfor systemet. Og dommere utnevnes igjen av denne personen, sier Amiry-Moghaddam.

- Det er også et krav at det er en mann som tror på den sjiamuslimske retningen som Irans ledere hører til. Også må vedkommende også ha en politisk bakgrunn som er akseptabel for regimet. Det gjør at rettsvesenet ikke kan anses som en selvstendig instans, men som den politiske maktelitens forlengende arm. Rettsvesenet i Iran er et viktig instrument for blant annet å slå ned på all slags mostand mot regimet.

Iran praktiserer også dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårig. Hittil i år har det vært flere slike henrettelser. Det til tross for at landet har ratifisert FNs barnekonvensjon som forbyr dødsstraff av mindreårige.

Nettavisen har forsøkt å oppnå kontakt med den iranske ambassaden i Oslo, og bedt dem besvare spørsmål om hvorfor landet benytter slike bestialske straffemetoder, og om de mener rettssikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt i landet. Nettavisen har imidlertid ikke fått noe tilbakemelding.

Turismen i Iran blomstrer

Turismen i Iran har blomstret siden atomavtalen ble vedtatt, noe som førte til at en rekke sanksjoner mot landet ble opphevet. I 2003 kom det 300.000 utenlandske besøkende til landet. Mens i regnskapsåret 2014-2015 var det mer enn fem millioner reisende som besøkte landet, skriver The Telegraph.

Utenriksdepartementet fraråder nordmenn reise eller opphold i enkelte provinser i Iran.

