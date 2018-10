Dette er historien bak det bisarre Trump-maleriet

- Trump ringte meg opp for noen uker siden, sier kunstneren.

Flere av de store amerikanske mediene har omtalt maleriet av president Donald Trump som tilsynelatende underholder tidligere republikanske presidenter. The Washington Post omtaler bildet som «Trumps bisarre maleri i Det hvite hus».

Maleriet ble gjort kjent for verden da det dukket opp i et intervju med Trump på nyhetsmagasinet 60 Minutes, som ble vist i helgen på amerikansk TV. Bildet henger på veggen i Trumps private spisestue i Det hvite hus.

Bildet har fått navnet «The Republican Club» (Den republikanske klubben). Trump er portrettert sammen med ekspresidentene Abraham Lincoln, George H.W Bush, George W. Bush, Gerald Ford, Richard Nixon, Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower og Ronald Reagan.

Bildet har blitt solgt som trykk i flere suvenirbutikker, blant annet i Washington D.C., skriver The Washington Post.

The artist who painted "The Republican Club," now hanging in the White House, says President Trump is "a challenge to paint" but "he liked what I had done" https://t.co/NnimrSeEYL pic.twitter.com/LERgRQxeVa