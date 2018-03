Den nyfødte datteren kom til verden fredag 9. mars 2018.

Dette er prinsesse Madeleine og Chris O'Neills tredje barn. Kong Carl Gustav og Dronning Silvia har sendt sine lukkehilsener til familien på fem.

- Vi føler en stor glede for prinsesse Madeleine og Chris O'Neills tredje barn og vi er veldig takknemlige for at alt har gått bra med både barnet og moren under fødselen. Nå ser vi frem til å lære det nye familiemedlemmet å kjenne, lød Sveriges Kongepar sin melding, skriver Kungahuset.

Den svenske prinsessen og familien har forlatt sykehuset og satt kursen mot hjemmet deres i Stockholm.

