Dette sier faktasjekkerne om president Trumps tale

Donald Trump holdt natt til onsdag den årlige «State of the Union»-talen om rikets tilstand i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Det gikk bare minutter fra president Donald Trump fullførte sin tale i Kongressen i Washington til amerikanske medier kom med faktasjekkene sine.

Både interessen for faktasjekker og betydningen av dem har økt med Trumps ferd til Det hvite hus. Nettstedet Politifact opplevde en dobling av trafikken sin fra 2015 til 2016.

- Trump har definitivt vist viktigheten av uavhengig faktagransking (vi i Politifact sjekket ham 313 ganger under valgkampen og 51 prosent av påstandene hans rangerte vi som falske eller rene løgner). Men behovet startet før Trump og gjelder både Kongressen og delstatspolitikk, sier Aaron Sharockman hos Politifact.

The New York Times sendte sin faktagransking ut som pushvarsel under en time etter at president Trump gikk av talerstolen i Kongressen natt til onsdag, norsk tid.

Avisens artikkel hadde klokken 05.00 norsk tid omtalt fem feilaktige påstander:

«Etter år med lønnsstagnasjon, ser vi endelig en økning i lønningene».

Lønningene går opp, men ikke like mye som mot slutten av president Barack Obamas andre periode, påpeker avisen.

«Vi har fått slutt på krigen mot amerikansk energi – og vi har fått slutt på krigen mot vakkert, rent kull. Vi er nå en veldig stolt eksportør av energi til verden».

USA er fremdeles netto en energiimportør, selv om beregninger tilsier at USA kan være en eksportør en gang i 2020-årene. USA er nettoeksportør av naturgass og kull, men importerer fremdeles olje.

«Den tredje søylen gjør slutt på visumlotteriet – et program som tilfeldig deler ut oppholdstillatelse uten noen krav til ferdigheter, meritter eller vårt folks sikkerhet».

Visumlotteriet gir 50.000 immigranter fra land med liten innvandring til USA oppholdstillatelse. Søkerne må ha utdannelse eller fersk arbeidserfaring, gjennomgå en medisinsk undersøkelse og vært uten kriminelt rulleblad og kan bli utsatt for bakgrunnskontroller som tar flere måneder.

«Under det ødelagte systemet vi har nå, kan en enkelt immigrant hente inn et praktisk talt ubegrenset antall fjerne slektninger».

Dette er heller ikke korrekt, ifølge The New York Times. Det gjennomføres bakgrunnskontroller og eksisterer et tak per år på hvor mange i nærmeste familie som kan søke om å få familiegjenforening. Nesten fire millioner mennesker har for tiden søknader i kø hos utenriksdepartementet.

«Vi gjennomførte de største skattekuttene og den største skattereformen i amerikansk historie».

President Trump liker å påstå dette, men det stemmer fremdeles ikke. President Ronald Reagans skattereform utgjorde en større andel av den totale økonomien til USA og også når det gjelder effekten på de totale skatteinntektene. Trumps skattereform ser ut til å være den 12. største i historien målt etter andel av den totale økonomien, skriver The New York Times.

Avisen tok også for seg flere påstander, som alle kategoriseres som sanne, men påpeker at flere av dem mangler kontekst. Les faktagranskingen til The New York Times her .

Politifact er også igang med å kontrollere påstandene som president Trump serverte i «State of the Union», og har fanget opp flere av de falske påstandene som The Times poengterer.

