Diplomater: EU enig om sanksjoner mot seks russere

EU-landene har besluttet å innføre sanksjoner mot seks russere som følge av forgiftningen av opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, opplyser EU-diplomater.

Avgjørelsen ble tatt under et møte med EU-ambassadører i Brussel etter at EUs utenriksministre ble enige om å innføre nye sanksjoner mot Russland mandag.

De seks russerne vil bli nektet innreise til EU, samtidig som verdier de måtte ha plassert i unionen, vil bli holdt tilbake.

Planen er at sanksjonene skal tre i kraft innen få dager.

