Diplomater fra Cubas FN-delegasjon utvist fra USA

To medlemmer av den cubanske FN-delegasjonen er blitt bedt om å forlate USA fordi de forsøkte å gjennomføre «innflytelsesoperasjoner». Cuba er sterkt uenig.

Utvisningen skjer få dager før FNs hovedforsamling i New York. Cuba hevder utvisningen er et forsøkt på å «provosere en diplomatisk opptrapping».

I tillegg til utvisningen har det amerikanske utenriksdepartementet gitt resten av den cubanske FN-delegasjonen et begrenset område de kan oppholde seg på. Den er begrenset til øya Manhattan, hvor organisasjonen holder til.

Utenriksdepartementet sier i en uttalelse at de tar den nasjonale sikkerheten i USA på alvor. De sier at de to diplomatene har «misbrukt privilegiene sine for opphold» og at de forsøkte å «gjennomføre innflytelsesoperasjoner mot USA».

Den cubanske utenriksministeren Bruno Rodriguez er sterkt uenig i utvisningene og kaller dem «grunnløse».

– Anklagen om at de utførte handlinger som er uforenlig med deres diplomatiske status, er en ondsinnet bakvaskelse, skriver han i en melding på Twitter.

