Diplomatisk feide mellom Spania og Bolivia spisser seg til

Spania svarer med å utvise tre diplomater fra Bolivia etter at Bolivias nye høyreorienterte regjering utviste to spanske diplomater og Mexicos ambassadør.

Det var landets midlertidige president Jeanine Añez som mandag kunngjorde utvisningene av de to spanjolene og den mexicanske ambassadøren. De anklages for å ha hjulpet et medlem fra den avgåtte regjeringen til ekspresident Evo Morales da han forsøkte på å rømme landet.

Spanjolene avviser anklagene, og få timer senere kom meldingen om at tre bolivianske diplomater er erklært for uønsket i Spania.

Bolivias nye regjering anklager Morales for oppvigleri og terrorisme. Han lever nå i eksil i Argentina etter å ha styrt Bolivia i nær 14 år.

I november ble han presset til å gå av etter store protester mot et omstridt presidentvalg.

Den mexicanske ambassaden i La Paz ga ly til minst ni tjenestemenn fra Morales' tidligere regjering, noe som utløste en diplomatisk krise mellom Mexico og Bolivia.

