Diplomatisk strid mellom Storbritannia og USA

Storbritannia har havnet i en uvanlig diplomatisk strid med USA, som følge av en begjæring om utlevering av en kvinne tiltalt for bildrap.

Den britiske regjeringen bekreftet fredag at det er oversendt en formell begjæring om utlevering av Anne Sacoolas, som er tiltalt for uaktsom kjøring etter at hun i august i fjor var innblandet i en ulykke i England.

19-åringen Harry Dunn omkom da Sacoolas kolliderte med motorsykkelen han kjørte utenfor den britiske Crougton-basen, som også benyttes av amerikanske styrker.

Sacoolas er gift med en amerikansk etterretningsoffiser som var stasjonert ved basen, og USA hevder derfor at hun hadde diplomatisk immunitet. Paret returnerte til USA kort tid etter ulykken.

Amerikansk UD kalle begjæringen om utlevering «høyst upassende» og nekter å utlevere henne.

Dunns familie har tidligere møtt president Donald Trump i et forsøk på å overtale amerikanerne til å utlevere henne, men heller ikke det har nyttet.

