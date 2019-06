Diplomatkilde: Iran vil ikke produsere for mye uran ennå

En diplomat i Wien sier at Iran ikke kommer til å ha produsert mer anriket uran enn hva atomavtalen tillater torsdag, slik iranske myndigheter har varslet.

– De kommer ikke til å overstige det i dag, sier den ikke navngitte kilden til nyhetsbyrået AFP.

Vedkommende mener det kan være «politiske årsaker» til dette, gitt at europeiske land de siste dagene har trappet opp innsatsen for å trappe ned konflikten mellom Iran og USA og den anspente situasjonen ved Persiabukta.

Kilden hevder at det heller ikke er noe som tyder på at grensen vil bli nådd i løpet av helgen.

For ti dager siden varslet iranske myndigheter at landet vil ha passert grensen i atomavtalen den 27. juni. Ettersom USA har trukket seg fra avtalen, mener iranerne at de ikke lenger er forpliktet til å følge avtalen, som ble fremforhandlet mellom Iran på den ene siden og USA, Russland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og EU sommeren 2015.

Sanksjonene mot Iran ble som følge av avtalen opphevet i 2016, men det siste året har USA gjeninnført sanksjoner som har rammet iransk økonomi svært hardt.

Avtalen gir Iran mulighet til å lagre 300 kilo anriket uran.

Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har fastslått at Iran har holdt avtalen så langt.

Iran har også truet med å begynne med høyanriking av uran fra og med 7. juli. Det er denne prosessen som kan brukes til å utvikle atomvåpen, og atomavtalen skulle forsikre verden om at Iran ikke har planer om å bruke landets atomprogram til militære formål.

Konflikten mellom Iran og USA er også et viktig tema under G20-møtet i Japan fredag og lørdag.

