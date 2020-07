Dødsfall i Bolivia knyttes til pandemien

En spesialenhet i politiet i Bolivia har i løpet av fem dager hentet 420 døde i to byer. Mellom 80 og 90 prosent antas å ha mistet livet av covid-19.

Lederen for enheten, oberst Ivan Rojas, fortalte tirsdag at hans folk har hentet lik fra gater, kjøretøy og boliger i hovedstaden La Paz og landets største by Santa Cruz.

Bolivias rettsmedisinske institutt opplyser at det fra 1. april og fram til søndag er registrert 3.016 døde der covid-19 mistenkes å være dødsårsaken. Santa Cruz-området ser ut til å være hardest rammet av pandemien, fulgt av Cochabamba.

Det offisielle antallet koronadødsfall i Bolivia er 2.218, og det er registrert 60.991 smittetilfeller.

