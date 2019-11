Dødstallene stiger etter jordskjelvet i Albania

I løpet av natten er ti personer funnet døde i ruinene etter det kraftige jordskjelvet i Albania. Dermed har skjelvet tatt minst 40 liv.

Det opplyser landets forsvarsdepartement torsdag morgen.

Redningsmannskapene jobber på spreng med å grave seg nedover i de sammenraste bygningene i kystbyene Durrës og Thumane, som ble hardest rammet. De får også hjelp av eksperter fløyet inn fra hele Europa.

46 personer er så langt blitt reddet ut i live fra ruinene og er innlagt på sykehus, sier en talsperson for myndighetene. Det er usikkert hvor mange som fortsatt er savnet i katastrofeområdet.

Tirsdagens jordskjelv, som hadde en styrke på 6,4, er det kraftigste som har rammet landet på flere tiår. Det har blitt fulgt av hundrevis av etterskjelv, noe som har bidratt til kaos og frykt.

Onsdag oppsto det full panikk i Durrës da et etterskjelv med en styrke på 5,3 førte til at en rekke bygninger ristet. Ingen skal imidlertid ha blitt skadd i dette etterskjelvet.

I Durrës har folk sovet i telt, biler og på et fotballstadion som følge av etterskjelvene. Under et besøk i Durrës uttalte Albanias statsminister Edi Rama at regjeringen vil sørge for at familier som har blitt hjemløse etter jordskjelvet, vil få dekket hotellopphold.

