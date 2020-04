Dødstallet faller i New York

Det er registrert 478 nye koronadødsfall i New York. Det er første dag siden 2. april at døgntallet på døde er under 500.

Opplysningen kom fram under guvernør Andrew Cuomos pressekonferanse mandag, og gjengis av New York Times og flere andre amerikanske medier. Så langt har 18.776 koronasmittede mistet livet i delstaten, som er USAs hardest rammede. Det er registrert nesten 250.000 smittetilfeller. Dødstallet i New York har dermed falt i seks dager på rad. Søndag ble det til sammenligning registrert 507 dødsfall. På det meste har døgntallet vært opp mot 800 på ett døgn. (©NTB)

