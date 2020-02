Dødstallet i virusrammede Kina øker

Ytterligere 86 personer har dødd av det nye coronaviruset i Kina det siste døgnet. Så langt har viruset krevd 722 liv i landet.

81 av dem som har mistet livet av viruset det siste døgnet, døde i Hubei-provinsen, hvor viruset først ble oppdaget, opplyser kinesiske myndigheter fredag.

I hele Kina har totalt 722 personer mistet livet av viruset. I tillegg har også to personer dødd av viruset utenfor Kinas fastland, én i Hongkong og én i Filippinene. Det totale dødstallet er dermed 724.

Det siste døgnet har også 3.399 flere blitt smittet av viruset i Kina. Totalt er over 34.500 smittet av viruset i landet

Fredag opplyser myndighetene i Hubei-provinsen også at over 1.100 pasienter har blitt friske etter å ha blitt smittet av viruset.

Det er nå langt flere som har dødd av Wuhan-viruset enn sarsviruset som herjet i Kina og Hongkong i 2002–2003. Rundt 650 døde av sarsviruset den gang. Mer enn 120 andre døde andre steder i verden.

WHO uttalte torsdag at Wuhan-viruset ser ut til å spre seg saktere. De uttalte at det er godt nytt, men sier at det er for tidlig å slippe jubelen løs.

– Tallene kan gå opp igjen. Men de to siste dagene viser en nedadgående trend, sa WHO-generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus til organisasjonens styremøte fredag.

(©NTB)