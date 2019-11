Dokumenter viser kontakt mellom Pompeo og Giuliani

USAs utenriksminister hadde minst to samtaler med Donald Trumps personlige advokat i månedene før USAs ambassadør til Ukraina plutselig ble byttet ut.

Det viser dokumenter som fram til nå har vært hemmeligstemplet, men som fredag ble frigitt av utenriksdepartementet i forbindelse med riksrettsgranskningen av den amerikanske presidenten.

I dokumentene går det fram at utenriksminister Mike Pompeo snakket med Trumps personlige advokat Rudy Giuliani 26. og 29. mars.

Da USAs tidligere ambassadør til Ukraina, Marie Yovanovitch, for få dager siden forklarte seg under de åpne riksrettshøringene i Representantenes hus, sa hun at hun følte seg «skutt i knærne» av en «svertekampanje» som Giuliani sto i spissen for.

Hun ble fjernet fra stillingen som ambassadør i mai.

Lederen for antikorrupsjonsgruppen American Oversight, Austin Evers, mener at dokumentene avslører at det var klare forbindelser mellom Giuliani, Det ovale kontor og Pompeo, og at denne forbindelsen skulle legge til rette for en svertekampanje mot en amerikansk ambassadør.

Demokratene forsøker å bevise at Trump misbrukte sin makt da han tidligere i år oppfordret Ukrainas president til å starte en etterforskning av hans politiske rival Joe Biden og hans sønn Hunter. Demokratene mener at den militære bistanden som Trump-administrasjonen holdt tilbake, skulle presse Ukraina til å følge oppfordringen.

De mener også at Trump brukte to kanaler i forholdet til Ukraina, en offisiell og en privat, ledet av hans personlige advokat Rudy Giuliani, noe som i så fall underbygger påstanden om at Trump brukte sin makt til å pleie egne interesser.

