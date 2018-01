Dolores O'Riordan er død

The Cranberries-vokalisten ble 46 år gammel.

Den irske musikeren Dolores O'Riordan, kjent som vokalist i bandet The Cranberries, er død, 46 år gammel.

Det bekrefter en talsperson for artisten på mandag, ifølge BBC.

- Funnet død på hotellet

Dødsfallet skal ha skjedd plutselig. Ifølge Daily Mirror ble den kvinnelige artisten funnet på hotellet hun bodde på i London.

«Vokalisten i The Cranberries var i London for en innspilling,» lyder det i uttalelsen fra talspersonen, der det også fortelles at ingen nærmere detaljer omkring dødsfallet for øyeblikket er kjent.

«Familiemedlemmene er knust over nyhetene, og har bedt om ro i denne vanskelige tiden,» heter det videre i meldingen.

Kjempet mot depresjon

Dolores O'Riordan har tidligere snakket ut om kampen hennes mot depresjon, og avslørte at hun strevde etter at hennes far døde av kreft i 2011.

- Det har vært tider da jeg har strevd. Min fars og min svigermors død var veldig tøft. Når jeg ser tilbake tenker jeg at depresjon, uansett årsak, er noe av det verste man kan gå gjennom, har hun sagt i et intervju med Irish News, og la til:

- Men på en annen side har jeg hatt mange gleder i livet mitt, spesielt med barna mine. Man har oppturer og nedturer. Er ikke det hva livet handler om?

90-tallssuksess

Den irske musikeren ledet The Cranberries til internasjonal suksess på 1990-tallet, med hitsingler som «Linger» og «Zombie».

Bandet slo gjennom med debutalbumet «Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?» i 1993, og var et av de mest suksessrike rockebandene på 1990-tallet. Rockegruppa har solgt over 40 millioner plater verden over.

I fjor sommer var det meningen at bandet skulle ha kommet til Norge for første gang siden 2002, men turneen ble avlyst på grunn av O'Riordans ryggproblemer.

