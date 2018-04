Dommedag for Peter Madsen: Her er fire mulige utfall

Dommen mot Peter Madsen (47) faller i København byrett klokken 13.00 onsdag ettermiddag.

Den danske oppfinneren Peter Madsen er tiltalt for drapet på den svenske journalisten Kim Wall (30). Danske medier skriver at det er fire mulige utfall av saken: Løslatelse, tidsbestemt fengselsstraff (12 til 16 år), livstid i fengsel eller forvaring på ubestemt tid.

Aktor Jakob Buch-Jepsen har lagt ned påstand om at Madsen dømmes til livstid i fengsel, og sekundært til forvaring, for overlagt drap, seksuell mishandling og partering. Madsen hevder journalisten døde som følge av en ulykke om bord i ubåten, og han har kun erkjent skyld i likskjending.

Saken har fått enorm internasjonal oppmerksomhet. Til sammen 105 danske og internasjonale journalister skulle overvære rettssaken mot Madsen da den startet i begynnelsen av mars.

- Vi har aldri opplevd så stor medieinteresse, uttalte pressekontakt ved byretten i København, Jens Stausbøll, til Nettavisen den gang.

Dommer Anette Burkø og to meddommere skal onsdag avgjøre Madsens videre skjebne. Den danske avisen BT skriver at det er fire mulige scenarier.

1. Eventuell løslatelse

Første scenario er at Madsen løslates. Dersom Madsen frifinnes for å ha seksuelt mishandlet og drept Kim Wall, vil han kun dømmes til seks måneders fengsel for likskjending. Madsen ble varetekstfengslet 11. august i fjor, og har allerede sittet åtte måneder i varetekt. Avisen skriver at det vil være vanskelig for påtalemyndigheten å kreve videre varetektsfengsling fram til en eventuell ankesak.

2. Tidsbestemt fengsel

Det andre scenariet er tidsbestemt fengsel. Dersom domstolen mener det er nok bevis for at Madsen har drept Kim Wall, utløser det i utgangspunktet en straff på 12 års fengsel. Men de alvorlige omstendighetene rundt forbrytelsen Madsen er tiltalt for, kan også utløse en tidsbestemt straff på 16 år.

3. Livstid i fengsel

Det tredje scenariet er at Madsen blir idømt livstid i fengsel. Normalt idømmes en ikke livstid i fengsel for ett drap. Men omstendighetene rundt tiltalepunkter som planlegging, seksuell mishandling og likskjending, kan altså utvide straffen til livstid. I snitt blir en livstidsdømt person i Danmark sluppet fri etter 16 år, med mulighet for prøveløslatelse etter 12 år. Enkelte livstidsdømte kan imidlertid sitte fengslet på ubestemt tid. Danske BT trekker fram Naum Conevski som et eksempel. Conevski ble i 1985 dømt til livstid for drapet på to gutter, og sitter fortsatt fengslet 33 år senere. 25 personer soner per nå en livstidsdom i Danmark, skriver avisen.

4. Forvaring

Det fjerde scenariet er at Madsen blir idømt forvaring. Aktor har lagt ned påstand om at Madsen sekundært dømmes til forvaring, dersom han ikke idømmes livstid. I så fall er det ukjent hvor lenge Madsen må sone i fengsel. En forvaringsdom innebærer at domstolen mener Madsen vil fortsatt utgjøre en fare for andres liv. Forvaring idømmes for forbrytelser der livstid anses som for streng straff, men der domstolen mener det fortsatt er for stor risiko å idømme en tidsbestemt straff. Etter maks tre år skal en psykiater undersøke den dømte for å vurdere om det er grunnlag for løslatelse. Den endelige beslutningen om en eventuell løslatelse ligger hos domstolen.

Fakta: Fakta om ubåtsaken i Danmark

* Den privatbygde ubåten UC3 Nautilus forlot havnen i København torsdag 10. august 2017 med to personer om bord – den danske oppfinneren Peter Madsen (47) og den svenske journalisten Kim Wall (30). Hun var med for å lage en reportasje om ubåtkaptein Madsen. * Fartøyet ble meldt savnet seks timer senere av Walls kjæreste. * Etter en leteaksjon ble ubåten funnet fredag 11. august i Køge Bugt sør for København. En halvtime senere sank båten. Madsen ble berget. Han forklarte at han hadde satt Wall i land i København flere timer tidligere. Da Madsen kom i land, ble han pågrepet. * Ubåten ble hevet og gjennomsøkt. Ingen person ble funnet i fartøyet. Tekniske undersøkelser viste ifølge politiet at ubåten ble senket med vilje. Det ble funnet spor av Walls blod inne i ubåten. * Halvannen uke etter at hun ble meldt savnet, ble torsoen av Wall funnet i strandkanten ved Amager i København. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet. * Madsen er tiltalt for både overlagt drap, likskjending og grove seksuelle overgrep. Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel for Madsen, sekundært forvaring. * 8. mars startet rettssaken i København med utspørring av Madsen. Mandag 23. april la påtalemyndigheten ned påstand om fengsel på livstid.

