Dommen mot de drapstiltalte i Marokko-saken er utsatt

Dommen mot de tre som er tiltalt for å ha drept Maren Ueland og Louise Vestager Jespersen i Marokko, kommer 18. juli, ifølge flere medier.

Det var ventet at dommen skulle komme torsdag, men kilder i retten i Sale i Marokko sier at dommen mest sannsynlig vil falle i rettsmøtet torsdag om en uke, ifølge NRK.

En marokkansk journalist som er i rettssalen for VG , melder at de tiltalte da skal få sjansen til å uttale seg igjen før dommen angivelig skal falle.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor.

Leste opp brev

I dagens rettsmøte ble et brev fra moren til det danske drapsofferet lest opp.

– Jeg vet at hun ropte på meg da hun døde. De fortjener dødsstraff, skrev moren i brevet, ifølge NRK.

Til sammen 24 menn er tiltalt i saken. Tre av tiltalte har erkjent å ha begått de IS-inspirerte drapene og risikerer dødsstraff. For de 21 andre er det lagt ned påstander fra 15 år til livstid i fengsel.

Tror dom ankes

Advokat Ragnar Falck Paulsen, som er bistandsadvokat for de etterlatte etter Maren Ueland, tror dommen vil ankes.

– Det som er veldig viktig for familien til Maren Ueland, er at den marokkanske stat fortsetter sitt arbeid mot terrorisme og forebygger slik at noe sånt aldri skal skje igjen, sier Falck Paulsen.

Familien oppretter nå også en stiftelse i Marens ånd, skriver Stavanger Aftenblad.