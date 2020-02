Dommen mot Weinstein kommer 11. mars

Dommen mot Harvey Weinstein, som mandag ble kjent skyldig i voldtekt og seksuelt overgrep, kommer 11. mars.

Weinstein blir sittende i varetekt fram til straffeutmålingen er klar. Han risikerer opp til 25 års fengsel.

Det er ikke klart om Weinstein vil anke kjennelsen.

Hollywood-mogulen ble mandag kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt av to kvinner, men han ble frikjent for den mest alvorlige anklagen om at han var en notorisk overgriper som brukte sin posisjon som filmprodusent til å forgripe seg mot en rekke kvinner.

