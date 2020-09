Dommer åpner for telling av poststemmer etter valgdagen

En føderal dommer slår i en kjennelse fast at poststemmer fra Wisconsin skal telles også etter valgdagen 3. november så lenge de er stemplet innen valgdagen.

Kjennelsen, med mindre den blir omgjort, betyr at valgresultatet fra delstaten Wisconsin kan bli forsinket med flere dager etter at valglokalene stenger. Gjeldende lov sier at fristen for å innlevere en poststemme til telling er klokken 20 på valgdagen.

Stemmegivning per post har blitt en kamp i valgkampen, og president Donald Trump har ved flere anledninger hevdet av slik stemmegivning vil føre til storstilt valgjuks.

Wisconsin er sammen med Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona regnes som de viktigste vippestatene i årets presidentvalgkamp i USA.

Fikk medhold

Demokrater har gått til sak for å utvide fristen i den avgjørende delstaten. Årsaken er at det i primærvalget i april var lange køer, få stemmelokaler og valgmedarbeidere og tusenvis av stemmer som ble sendt dager etter nominasjonsvalget.

Dommer William Conley ga demokratene medhold i de fleste av deres anmodninger og utstedte et foreløpig påbud som er ventet å bli anket helt til USAs høyesterett. Han la kjennelsen på vent i sju dager for å gi den andre siden mulighet til å anke.

Det republikanske partiet mener den gjeldende valgloven gir nok tid til at folk kan hente stemmesedler og returnere dem innen valgdagen.

Knapp seier i 2016

I april utvidet Conley også fristen for å sende inn stemmene med en uke. I det valget ble nærmere sju prosent stemmene returnert i uken etter valglokalene stengte.

I 2016 ble presidentvalget i Wisconsin avgjort med mindre enn 1 prosentpoeng – færre enn 23.000 stemmer.

Meningsmålinger viser at demokraten Joe Biden har en knapp ledelse, men begge sider forventer en tett kamp om stemmene i delstaten.

