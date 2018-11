En føderal dommer i USA har besluttet at Det hvite hus umiddelbart må gi CNN-journalist Jim Acosta tilbake presseakkrediteringen sin.

Acosta, CNNs seniorreporter i Det hvite hus, ble i forrige uke fratatt akkrediteringen sin etter at han nektet å gi fra seg mikrofonen under en pressekonferanse hvor det oppsto en opphetet diskusjon mellom ham og president Donald Trump.

I etterkant av opptrinnet har CNN saksøkt Trump og flere av hans rådgivere. Et av kravene var en midlertidig forføyning som skulle sørge for at Acosta fikk akkrediteringen sin tilbake mens resten av søksmålet behandles.

Fredag morgen besluttet dommer Timothy Kelly i District of Columbia at Det hvite hus må gi Acosta tilbake tilgangen til presidentboligen.

Det til tross for at Det hvite hus har hevdet at Trump har brede fullmakter til å begrense medienes tilgang.

