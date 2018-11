Dommer i Florida: – Ingen tegn til juks i stemmetellingen

En dommer i Florida sier han ikke har sett tegn til juks med stemmetellingen i Broward fylke og ber politikerne om å dempe retorikken.

USAs president Donald Trump gikk mandag ut og hevdet at mange stemmesedler var borte eller forfalsket i Florida. Presidenten, som ikke la fram noen opplysninger som kunne underbygge påstanden, krevde at omtellingen av stemmer stanses.

Trump krever at resultatene fra valgnatten, som ga seier til den republikanske guvernørkandidaten Ron De Santis og den republikanske senatskandidaten Rick Scott, må bli stående.

En omtelling i Florida er satt i gang i tråd med delstatens lovverk, som krever det hvis marginene er svært små. Scotts ledelse over den demokratiske rivalen Bill Nelson var på bare 0,14 prosentpoeng. Også guvernørvalget var svært jevnt.

Broward

Republikanerne har ifølge Washington Post særlig rettet skarp kritikk mot stemmetellingen i Broward og Palm Beach, to fylker der Demokratene står sterkt.

Florida-dommer Jack Tuter sa i en rettshøring mandag at han ikke har sett bevis for juks med stemmetellingen. Han ba begge sider i konflikten om å dempe retorikken.

– Det er behov for å forsikre velgerne om at Florida-valgets integritet blir ivaretatt, sa Tuter, og ba partienes advokater om å godta skjerpede sikkerhetstiltak rundt omtellingen.

Ordkrig

– Senator Nelson forsøker helt klart å jukse for å vinne dette valget. På en eller annen måte kom de opp med 93.000 nye stemmer etter valgnatten. Vi vet fremdeles ikke hvordan de gjorde det, sa Rick Scott til Fox News søndag.

Hans demokratiske motstander reagerer kraftig på uttalelsene.

– Det ser ut til at min motstander er bekymret for at han vil tape valget hvis alle stemmene blir talt opp, sa Bill Nelson mandag, og fortsatte:

– Hvorfor går han ellers til retten for å hindre at alle stemmene blir telt? Hvorfor komme med uriktige påstander om valgjuks? Vi vil ikke la ham undergrave den demokratiske prosessen på denne måten.

Republikaner avviser

Fredag gikk også president Trump ut på Twitter med påstander om korrupsjon i forbindelse med valget i Arizona.

Der telles det fremdeles stemmer etter senatsvalget i delstaten, hvor demokraten Kyrsten Sinema foreløpig leder med rundt 1,3 prosentpoeng over republikaneren Martha McSally.

Arizonas avtroppende republikanske senator Jeff Flake avviser presidentens påstander.

– Det finnes ingen beviser på valgkorrupsjon, herr president, skriver Flake på Twitter.

