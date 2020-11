Dommer i Georgia avviser søksmål fra republikanerne

En dommer i Georgia har avvist et søksmål der republikanerne krever at rettsvesenet sørger for at delstaten følger reglene i opptellingen av poststemmer.

Søksmålet er levert inn av Donalds Trumps valgkampteam og Det republikanske partiet i delstaten. Dommer James Bass i Chatham fylke har ikke gitt noen begrunnelse for hvorfor søksmålet er avvist. Avgjørelsen ble tatt etter timelangt rettsmøte torsdag. I fylket ligger blant annet byen Savannah, der et stort flertall stemmer på demokratene. (©NTB)