Dommer: Trump må dele selvangivelser med etterforskere i New York

En føderal domstol har avvist president Donald Trumps forsøk på å nekte å gi påtalemyndigheten i New York tilgang til selvangivelser fra de siste åtte årene.

En dommer på Manhattan avviste mandag Trumps påstand om at han som sittende president har immunitet med hensyn til strafferettslige etterforskninger.

Kjennelsen innebærer at påtalemyndigheten kan stevne Trump for å få tilgang til presidentens private og forretningsmessige selvangivelser fra de siste åtte årene, skriver The New York Times.

