Domstol avviser Stormy Daniels' søksmål mot Trump

Pornoskuespilleren Stormy Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, har blitt et kjent navn etter å ha påstått at hun hadde en affære med USAs president Donald Trump i 2006 og ble betalt for å tie stille om det. Foto: Charles Sykes / Invision / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )