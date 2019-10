Domstol beordrer justisdepartementet i USA til å utlevere Mueller-materiale

En domstol beordrer justisdepartementet i Washington til å utlevere innholdet i rettshøringer fra Russland-etterforskningen til de folkevalgte.

Det dreier seg om hemmelige vitneforklaringer gjennomført foran en storjury. De var del av spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands innblanding i det amerikanske valget i 2016.

Det er demokratene i justiskomiteen i Representantenes hus som har krevd å få utlevert materialet. I et rettsmøte tidligere i oktober argumenterte justisdepartementets jurister for at de folkevalgte allerede hadde fått tilstrekkelig med beviser fra Muellers etterforskning.

Dommeren lot seg imidlertid ikke overbevise, og beordret justisdepartementet til å overlevere materialet til kongresskomiteen.

