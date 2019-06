Domstol henlegger sak mot Boris Johnson

Boris Johnson var tidligere utenriksminister i Theresa Mays regjering. Nå satser han på å overta vervet som partileder for toryene. Foto: Alastair Grant / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Den britiske statsministerkandidaten Boris Johnson unngår rettssak etter at han er blitt anklaget for å ha løyet under brexit-valgkampen.

En dommer bestemte i forrige uke at Johnson skulle møte til et innledende møte om saken. Men fredag ble denne beslutningen underkjent av en høyere domstol. Boris Johnson er blitt kalt brexit-generalen og førte i 2016 valgkamp for at Storbritannia skulle forlate EU. Han er blant annet blitt anklaget for å ha løyet da han sa at Storbritannia sender 350 millioner pund til EU hver eneste uke. Johnson er blant favorittene til å overta som leder i Det konservative partiet etter at Theresa May går av. Hvis han blir valgt, blir han også statsminister. (©NTB)