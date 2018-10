Domstol i Peru opphever benåding av ekspresident

En peruansk domstol har opphevet benådingen av landets ekspresident Alberto Fujimori og beordret at skal pågripes umiddelbart.

– Dommeren har utstedt arrestordre mot tidligere president Fujimori slik at han kan reintegreres i fengselssystemet, heter det i en uttalelse fra peruansk rett onsdag.

Den 80 år gamle ekspresidenten ble benådet etter en ordre fra daværende president Pedro Kuczynski i desember i fjor. Da hadde han sonet 12 år av fengselsdommen på 25 år som han fikk for å ha beordret to massakrer mellom 1991 og 1992.

Presidentordren fra Kuczynski kom like før han selv ble avsatt etter en korrupsjonsskandale, og benådingen utløste store protester fra menneskerettsorganisasjoner og familiene til ofrene for Fujimoris massakrer. To ministre og flere embetsmenn trakk seg i tillegg i protest.

Kuczynski sa han benådet Fujimori av «menneskelige hensyn». 80-åringen hadde lenge slitt med sykdom og var en periode lagt inn på sykehus med lavt blodtrykk og uregelmessig hjerterytme.

