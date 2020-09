Domstol stoppet statsadvokat fra å få innsyn i Trumps skattemeldinger

En føderal ankedomstol blokkerte tirsdag Manhattan-statsadvokat Cyrus Vance Jr. sitt seneste forsøk på å få innsyn i Trumps skattemeldinger.

Avgjørelsen kom som følge av at Trumps advokater anket en avgjørelse fra en lavere domstol 20. august, som ga Vance innsynsrett i dokumentene.

En ankehøring avholdes 25. september, og en endelig avgjørelse kan dermed komme før presidentvalget i november.

Trumps advokater har motsatt seg Vances innsynsbegjæring fordi de mener den favner om for mye og er politisk motivert.

Innsynsbegjæringen er knyttet til påtalemyndighetens etterforskning av om to kvinner har fått utbetalt penger for å holde munn om at de har hatt forhold til Trump. Men påtalemyndigheten understreker også at den i tillegg gjelder en omfattende finansetterforskning, som er taushetsbelagt.

Selv om Vance får innsyn i dokumentene, blir inne nødvendigvis innholdet offentliggjort.

Vance har i over et år forsøkt å få innsyn i dokumentene. Etterforskningen startet etter at Trumps personlige advokat Michael Cohen informerte Kongressen om at presidenten har ført skattemyndigheter, forsikringsselskap og forretningsforbindelser bak lyset når det gjelder hans personlige formue og verdier.

Trump er den eneste presidenten i nyere tid som har nektet å offentliggjøre skattemeldingene sine, noe han lovet å gjøre før han ble valgt.

