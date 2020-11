Don Jr. mener faren bør gå til «total krig» over valgresultatet

Donald Trump Jr. taler på et stevne for faren Donald Trump i Kenosha kvelden før valget. Foto: Morry Gash/AP/NTB Foto: (NTB scanpix)

Presidentsønnen Donald Trump Jr. skriver på Twitter at det beste for USA er om faren går til «total krig over dette valget». Meldingen ble raskt merket.

I meldingen påstår Trump Jr. at det pågår valgfusk. Han hevder døde personer eller folk som ikke bor i delstaten de har stemt i, er blitt registrert. Twitter merker meldingen med en advarsel, og skriver at innholdet bestrides og kan være villedende. – Det beste for USAs framtid er om Donald Trump går til total krig over dette valget for å avsløre all svindelen og juksingen, skriver Trump Jr. – Det er på tide å rydde opp i dette og stoppe å se ut som en bananrepublikk, skriver han. (©NTB)