Tidligere president Donald Trump er frikjent i riksrettssaken i Senatet i USA.

Det krevdes to tredels flertall i Senatet for å dømme Trump, men bare 57 av de 100 senatorene stemte ja i skyldspørsmålet.

Trump var tiltalt for å ha oppildnet til opprør da Kongressen ble stormet av sinte Trump-tilhengere 6. januar. Det skjedde etter at Trump i ukevis hadde hevdet at valget ble stjålet fra ham, og at Joe Biden ikke var den rettmessige valgvinneren.

Trump er den første presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett to ganger, etter at han ble frifunnet i en riksrettssak i fjor. Han er også den første presidenten som har vært tiltalt i en riksrettssak etter å ha forlatt Det hvite hus.

Flertall for å dømme

Under avstemningen lørdag svarte 57 av 100 senatorer ja på skyldspørsmålet. Mindretallet klarte dermed å hindre at han ble dømt. Det skjedde etter en kaotisk avslutning på riksrettssaken.

Det så lenge ut til at det ikke ville bli en avgjørelse lørdag likevel, men i stedet en utsettelse på opp til flere uker. Demokratene fra Representantenes hus, som utgjør aktoratet, krevde nemlig å få kalle inn vitner, noe Senatet vedtok med støtte fra fem republikanere.

Det gjorde de etter at det fredag ble kjent at Trump i en telefonsamtale med republikaneren Kevin McCarthy under kongresstormingen avviste å kalle tilbake sine støttespillere.

Etter hektisk diskusjon på bakrommet kom partene til enighet om ikke å kalle inn vitner likevel. Dermed gikk demokratene i aktoratet løs på sluttprosedyren.

– Presidenten forlot oss

– I en tid der vi hadde behov for en president som forsvarte oss, forlot han oss under et angrep han selv hadde oppildnet til, og som han kunne ha stoppet. Det er derfor han må dømmes, sa kongressmannen David Cicilline.

– Vi har bevist at han forrådte landet, vi har bevist at han forrådte grunnloven, vi har bevist at han forrådte presidenteden, sa sjefanklager Jamie Raskin.

Aktoratet brukte store deler av sin sluttprosedyre til å vise direkte til hva Trump sa og tvitret før og under kongresstormingen. Slik de har gjort i hele riksrettssaken, viste de også flere videoklipp som ifølge dem viser at Trump bevisst oppildnet til opprør.

Trumps forsvarer, advokat Michael van der Veen, hevdet imidlertid at demokratene ikke hadde lagt fram bevis som kunne brukes til å dømme Trump.

– Vi er alle enig om at det som skjedde her 6. januar, var forferdelig. Ingenting av det vi har sett i denne saken viser noe annet enn at Trump er uskyldig, sa van der Veen.

Han kalte rettssaken et grunnlovsstridig angrep på Trumps ytringsfrihet.

Ventet frifinnelse

Utfallet av saken var ventet. En rekke republikanske senatorer mener hele riksrettssaken er grunnlovsstridig siden Trump ikke lenger er president.

En lang rekke jurister og grunnlovseksperter har avvist dette argumentet. Likevel stemte 44 republikanske senatorer for at saken burde henlegges samme dag som den begynte.

Lørdag kunngjorde også Republikanernes mektigste senator, Mitch McConnell, at han ville stemme for frifinnelse.

Det var knyttet spenning til hva McConnell ville lande på. Han har offentlig gitt Trump skylda for kongresstormingen, og har stor innflytelse i sin partigruppe.

Trump har i riksrettssaken vært tiltalt for å ha oppildnet sine tilhengere til å storme Kongressen og gjøre opprør.

Stilt for riksrett to ganger

Også i 2019 ble han stilt for riksrett, og frikjent i januar i fjor. Den gang var han tiltalt for å ha presset presidenten i Ukraina til å starte en etterforskning som ville involvert Joe Biden.

Trump er den første presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett to ganger. Han er også den første presidenten som har vært tiltalt i en riksrettssak etter å ha forlatt Det hvite hus.

Hadde Trump blitt dømt, kunne et alminnelig flertall i Senatet ha fratatt ham muligheten til noen gang å stille til valg igjen.

Én politimann og én inntrenger ble drept og tre andre mistet livet i opptøyene og sammenstøtene 6. januar. En lang rekke politifolk ble skadd.

Anklagerne har beskrevet hvordan Trump i mange måneder kom med grunnløse påstander om at det egentlig var han som vant presidentvalget i november i fjor.

De har kalt denne påstanden for «den store løgnen» og argumentert for at den la grunnlaget for opptøyene 6. januar.

– Hensynsløs løgn

Forsvarerne har fullstendig avvist at Trump noen gang sa noe som gjorde ham ansvarlig for stormingen av Kongressen. Å hevde noe annet er en hensynsløs løgn, ifølge Trump forsvarere.

I sin tale før stormingen ba Trump tilhengerne marsjere mot Kongressen og kjempe. Men dette var ikke bokstavelig ment, ifølge forsvarer Michael van der Veen.

Oppfordringen til kamp i Trumps tale må forstås bokstavelig, mener imidlertid demokratene i aktoratet. De har også framhevet en Twitter-melding som Trump sendte ut flere timer etter at opptøyene begynte ved og inne i Kongressen.

I meldingen skrev han at «dette er tingene og hendelsene som skjer» når patrioter blir frastjålet en valgseier.

