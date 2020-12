Donald Trump hevder Kina kan stå bak hackerangrep

USAs president Donald Trump hevder Kina kan stå bak det enorme hackerangrepet som har rammet USA. Amerikanske eksperter har pekt ut Russland.

– Cyberangrepet er mye større i fake news-mediene enn i virkeligheten. Jeg har blitt brifet fullt ut og alt er under god kontroll, skriver presidenten i en Twitter-melding der han også hevder at stemmetellingsmaskinene kan ha blitt hacket under valget i november, som han tapte.

Utenriksminister Mike Pompeo konstaterte noen timer tidligere at Russland «ganske klart» sto bak hackerangrepet. Pompeo var da den første på høyt nivå i Trumps regjering som offentlig la skylda på Kreml for hackingen.

Det ble imidlertid ganske raskt klart at Trump selv har et annet syn på saken, til tross for ekspertenes og etterretningstjenestenes vurderinger.

Trump har tidligere også nektet å erkjenne amerikanske etterretningstjenesters og analytikeres konklusjon om at Russland blandet seg inn i valget han vant i 2016.

Interne eposter



Hackerangrepet, som har fått navnet Sunburst, skal være det verste som har rammet amerikanske myndigheter noensinne. Hackerne har brukt skadelig programvare, såkalt malware. Denne programvaren skal blant annet ha blitt installert hos de amerikanske finans- og handelsdepartementene, der den ga hackerne tilgang til den interne epostutvekslingen, sannsynligvis i månedsvis.

Også systemene til sikkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security) og energidepartementet er rammet. Det sistnevnte departementet har ansvaret for håndteringen av USAs atomvåpen, men de understreker at sikkerheten rundt dette ikke er blitt rammet.

Omfanget av hackingen ser ut til å være uten sidestykke. AP melder lørdag at 18.000 organisasjoner ble rammet i perioden fra mars til juni. Koden angriperne brukte var lagt inn et populært system for nettverksstyring fra selskapet SolarWinds i Texas.

Ikke oversikt



Det kommer etter all sannsynlighet til å ta måneder å fjerne hackernes tilgang til de amerikanske nettverkene.

Eksperter AP har snakket med sier det ganske enkelt ikke er mange nok kompetente trusseljegere til å identifisere alle systemene som kan være hacket.

Sikkerhetsselskapet FireEye, som oppdaget datainnbruddet hos amerikanske myndigheter og selv var blant ofrene, har allerede oppdaget flere titall rammede. De jobber på spreng for å finne flere.

Hva hackerne lette etter er uklart. Eksperter har nevnt en rekke muligheter, som atomhemmeligheter, informasjon om våpensystemer, forskningsresultater i forbindelse med utviklingen av koronavaksiner og privat informasjon om ledere i både offentlig og privat sektor.

– Vi avdekker fortsatt hva dette er, og jeg er sikker på at en del av det vil forbli hemmelig, sa Pompeo sent fredag i et intervju med radioverten Mark Levin.

– Det har vært lagt ned vesentlig innsats for å bruke tredjeparts programvare til å legge til kode inne i den amerikanske regjeringens systemer, og slik det ser ut nå, også hos private selskaper og regjeringer i andre deler av verden. Dette var en ganske omfattende innsats, og jeg mener vi nå kan si at det er ganske klart at Russland sto bak dette, sa Pompeo.

Russiske myndigheter har avvist at de har noe med saken å gjøre.

Skarp kritikk



Både demokrater og republikanere har kritisert Trumps regjering for å ha vært sent ute med å kommentere saken.

Tidligere presidentkandidat Mitt Romney gikk fredag hardt ut mot partikollega Trump og beskyldte ham for å ha vist «utilgivelig stillhet og mangel på handling» i saken.

– Dataangrepet er som om russiske bombefly skulle ha fløyet uoppdaget over hele landet vårt gjentatte ganger, skrev Romney på Twitter.

Så langt er det ikke varslet noe svar fra USAs side, men i saker av denne typen er det vanlig at hendelsen vurderes grundig før regjeringen bestemmer seg for mottrekk. Etter all sannsynlighet blir det Joe Bidens regjering som vil svare.

De demokratiske lederne i fire komiteer i Representantenes hus som har fått fortrolige orienteringer om hackingen, har sendt ut en uttalelse der de skriver at de sitter igjen med «flere spørsmål enn svar».

– Regjeringens representanter var uvillige til å gi opplysninger om innbruddets omfang og hvem som er rammet, skriver de.

(©NTB)

