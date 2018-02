Donald Trump jr. kritiseres etter å ha likt konspirasjonsteori

- Avskyelig, sier David Hogg, som slår tilbake mot anklagene om at han er en skuespiller.

NEW YORK (Nettavisen): En ansatt hos Florida-politikeren Shawn Harrison ble tirsdag sparket fra stillingen sin etter at han feilaktig påstå at to av elevene ved Marjory Stoneman Douglas High school var «skuespillere som reiste til diverse kriser når de oppsto».

Benjamin Kelly kom med denne påstanden, som er mye brukt i ytre høyre-kretser etter masseskytinger i USA. Kelly fremmet denne påstanden overfor en journalist hos Tampa Bay Times.

Etter at journalisten tvitret et bilde av mailen med denne påstanden, fikk Kelly sparken. Harrison uttalte også at han synes dette var frastøtende.

- Den rette ting å gjøre, sier Anderson Cooper i CNN om at han sparket Kelly.

Anderson Cooper hadde en av de to elevene som gjest i sitt show. David Hogg er blitt angrepet av flere enn Kelly etter skoleskytingen i Parkland, der 17 mennesker mistet livet.

Cooper tok tak i konspirasjonsteoriene fra ekstremistsider som Gateway Pundit, som ble omtalt av Nettavisen tirsdag, og lot David Hogg få svare på anklagene om at han er med på en konspirasjon for å beskytte FBI og angripe president Donald Trump, og at han er en skuespiller.

- Jeg er ingen krise-skuespiller. Jeg er en som måtte bevitne dette og leve igjennom det og fortsatt må leve med dette. Jeg opptrer ikke på vegne av noen, sa Hogg.

DAVID HOGG snakker under et arrangement i Fort Lauderdale 17. februar.

Han ble også spurt om hva han tenker om at president Trumps sønn Donald Trump jr. likte to andre konspirasjonsmeldinger på Twitter.

Trump jr. likte én tweet fra kontoen @Thomas1774Paine om at «Trump-hatende» Hogg er sønn av en FBI-agent og at han og «mainstream media» hjelper «inkompetente FBI», som også lenket videre til en artikkel fra ytre høyre-nettstedet True Pundit.

Den andre tweeten som Trump jr. likte, kom fra radioverten Graham Ledger og gikk i samme retning.

- Det er utrolig for meg at disse folkene påstår sånt, og det faktum at Donald Trump jr. likte disse postene er for meg avskyelig, sier Hogg.

I intervjuet med Anderson Cooper påpeker 17-åringen at han ikke er imot andre grunnlovstillegg, og at han ikke ønsker totalforbud mot våpen, men at han ønsker å innføre lover som sørger for at våpenkjøpere er mentalt stabile personer.

CNN skriver at flere konspirasjonsvideoer om David Hogg har dukket opp på YouTube og at én av dem klatret til topps på trendlisten der onsdag morgen. Den ble fjernet fra YouTube etter at CNN kontakte videonettstedet angående den, men andre konspirasjonsvideoer ligger fortsatt ute.

