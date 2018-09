Trump-tale møtt med latter

Donald Trump er blant talerne på FNs hovedforsamling i New York.

Etter en forsinkelse, som førte til at Ecuadors president gikk på talerstolen før planlagt, er USAs president Donald Trump på plass under FNs hovedforsamling i New York tirsdag.

Det er på forhånd ventet at president Donald Trump vil snakke om «Amerika først», og løfte USA under årets tale. I starten av sin tale tirsdag ble han møtt med en uventet reaksjon fra salen.

- På to år har min regjering oppnådd mer enn noen annen regjering, sier Donald Trump fra talerstolen, til latter fra salen.

- Jeg hadde ikke ventet den reaksjonen, men det er okei, sier Trump, før han fortsetter å snakke om USAs vekst.

- USA er sterkere, tryggere og et rikere land enn da jeg tiltrådte for to år siden. Vi står opp for Amerika, det amerikanske folk, og også for verden.

Will be speaking at the United Nations this morning. Our country is much stronger and much richer than it was when I took office less than two years ago. We are also MUCH safer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25. september 2018

Presidenten trekker blant annet frem sitt møte med Nord-Koreas leder Kim Jong-Un, og takker også lederne i Sør-Korea, Japan og Kina for å få i gang en avtale med Nord-Korea.

– Vi har oppnådd resultater ingen kunne ha trodd for kort tid siden, sa han og nevnte våpen som rustes ned, gisler som har blitt løslatt, levninger av amerikanere som falt på koreansk jord, som har blitt returnert tilbake for å bli gravlagt i amerikansk jord.

Trump begins his UN speech by saying his administration has accomplished more than "almost any administration in the history of our country." There is some laughter in the hall. "So true," he says. The laughter gets louder. "Didn't expect that reaction," Trump says. — Daniel Dale (@ddale8) 25. september 2018

Videre i talen advarer Trump Syrias president Bashar al-Assad mot å ta i bruk kjemiske våpen.

Tidligere i år ble det kjent at USA trakk seg ut av Iran-avtalen. Under presidentens tale oppfordrer han også alle land til å isolere Irans regime. Irans ledere sprer kaos, død og ødeleggelse, og plyndrer sitt eget folk, hevder president Donald Trump.

– Vi ber alle land i verden om å isolere det iranske regimet og vi ber alle land om å støtte det iranske folk i deres religiøse og rettmessige kamp, la han til.

President Donald Trump talte tirsdag i FNs hovedforsamling, men gikk hardt ut mot overnasjonale organ. Foto: AP / NTB scanpix

Trump mener internasjonal handel må endres. Han sier USA har stengt 60 000 fabrikker og mistet flere arbeidsplasser etter at Kina ble med i Verdens handelsorganisasjon.

- Men den tiden er forbi, sier presidenten.

Presidenten forsvarer også blant annet beslutningen om å trekke USA fra FNs menneskerettighetråd. USA vil ikke underlegge seg overnasjonale organ, påpeker presidenten.

– USA styres av amerikanere, vi avviser ideologien globalisme og vi omfavner doktrinen patriotisme, fortsatte han.

