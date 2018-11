USAs president Donald Trump er veldig skuffet over General Motors og truer med å kutte alle subsidier etter at bilprodusenten varslet kraftige nedbemanninger.

– USA berget General Motors og dette er takken vi får! tvitrer Trump dagen etter kunngjøringen fra GM.

Bilprodusenten opplyste mandag at de skal kutte 14.700 stillinger i USA og Canada. Planen er å stenge flere fabrikker i USA, og målet er å spare drøyt 51 milliarder kroner.

– Vi ser nå på muligheten for å kutte alle GM-subsidier, inkludert for elektriske biler, tilføyer presidenten.

Tre GM-fabrikker blir trolig stengt allerede neste år, to av dem i Michigan og Ohio i USA, den tredje i Canada.

Very disappointed with General Motors and their CEO, Mary Barra, for closing plants in Ohio, Michigan and Maryland. Nothing being closed in Mexico & China. The U.S. saved General Motors, and this is the THANKS we get! We are now looking at cutting all @GM subsidies, including....