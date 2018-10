Donald Trumps farlige atomvåpen-spill med Kina

- Trumps beslutning vil uten tvil forverre den utviklingen som allerede er i gang, sier anerkjent atomvåpenforsker.

I helgen kunngjorde president Donald Trump at han vil trekke USA fra atomnedrustningsavtalen INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty). Trump legger til grunn at Russland har brutt med avtalen.

Trump hintet at det også var en annen atommakt som spilte en vesentlig rolle i hans beslutning.

- Med mindre Russland og Kina kommer til oss og sier «la oss være virkelig smarte og sørge for at ingen av oss utvikler de våpnene», sa Trump.

- Men hvis Russland gjør det og Kina gjør det, mens vi holder oss til avtalen, så er det uakseptabelt, sa han.

INF-avtalen ble vedtatt i 1987 under Den kalde krigen og forplikter USA og Russland til verken å produsere, besitte eller teste landbaserte, kjernefysiske mellomdistanseraketter med en rekkevidde mellom 500 og 5500 kilometer.

Allerede i 1991 var 2700 amerikanske og sovjetiske atomraketter destruert som følge av denne nedrustningsavtalen. Kina har aldri sluttet seg til denne avtalen, og har dermed ikke forpliktet seg til å begrense antall landbaserte mellomdistanseraketter.

Kina har et omfattende atomarsenal bestående av sofistikerte, landbaserte mellomdistanseraketter som ville ha brutt med INF-avtalen. Rakettsystemene har en rekkevidde til å ramme amerikanske baser og skip i Stillehavsregionen.

- Vil forsterke den militære dynamikken

Direktør for det kjernefysiske informasjonsprosjektet ved Federation of the American Scientists (FAS), Hans Kristensen, sier Trumps beslutning vil forverre situasjonen.

- Trumps beslutning vil uten tvil forverre den utviklingen som allerede er i gang. Det vil fjerne begrensninger på Russlands programmer (landbaserte mellomdistanseraketter red.anm.) og vil sikkert sette utviklingen av et amerikansk landbasert missil i gang. Kina har allerede disse systemene, men en amerikansk beslutning om å utstasjonere INF-missiler i Stillehavet, vil forsterke den militære dynamikken i dette området, sier Kristensen til Nettavisen.

Atomforsker Hans Kristensen

Kristensen sier at de russiske missilene, som bryter med INF-avtalen, er et spesifikt kryssmissil av type SSC-8 eller 9M729, som er utstasjonert i begrenset antall i Russlands militære distrikt.

- Så Russland har, ifølge USA, brutt INF-avtalen. Men Trumps beslutning om å trekke USA ut av avtalen, er fortsatt feil, sier han.

- Begrense Kina før det er for sent

En ny strategi fra det amerikanske forsvarsdepartement, Pentagon, utpeker Kina og Russland som USAs hovedtrussel. Trump kjører allerede en aggressiv handelspolitikk overfor Kina med nye tollmurer. Spaltist i The Washington Post, Adam Taylor, skriver at «Trumps aggressive handelspolitikk overfor Kina har i vidt omfang blitt tolket som et utvidet forsøk på å kontrollere og begrense et Kina som reiser seg, før det er for sent».

- Setter USA i en «meget svak posisjon»

Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton antas å være én av drivkreftene bak presidentens beslutning om å trekke seg fra INF-avtalen. Bolton antyder at Kina kan være en viktigere faktor enn Russland, skriver Taylor.

Bolton har fortalt til amerikanske allierte at INF-avtalen setter USA i en «meget svak posisjon» overfor Russland «og desto viktigere Kina», har en diplomat uttalt til The Washington Post.

Det spekuleres på at Trump-administrasjonen ønsker å få på plass en ny nedrustningsavtale som også inkluderer Kina, men politiske analytikere tviler på at kineserne er villig til å slutte seg til en sånn atomavtale, skriver avisen.

Bolton har påpekt at tidligere kinesiske uttalelser tyder på at Kina foretrekker at USA forblir i INF-avtalen.

- Og det er helt forståelig. Hvis jeg var kineser, ville jeg sagt det samme. Hvorfor ikke ha amerikanerne bundet til avtalen, mens Kina ikke er bundet, sa han til radiostasjonen Echo Moskvy, ifølge Reuters.

Maktbalansen overfor Kina har så langt blitt opprettholdt ved hjelp av raketter fra amerikanske fly eller skip. Tilhengerne av de landbaserte mellomdistanserakettene mener imidlertid at disse rakettene, som per dags dato forbys av INF-avtalen, er beste måten å avskrekke Kina på.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Kostbart våpenkappløp

Tidligere Pentagon-tjenestemann Dan Blumenthal ved American Enterprise Institute sier at landbaserte mellomdistanseraketter, av den typen som nå forbys av INF-avtalen, vil være enklere å utplassere og skjule på steder som Guam og Japan, melder Reuters.

Blumenthal mener utplasseringen av slike rakettsystemer vil gjøre det vanskeligere for Kina å vurdere et første angrep mot amerikanske skip og militærbaser i Stillehavsregionen. Samtidig vil det også kunne tvinge Kina inn i et nytt, kostbart våpenkappløp for å utvikle nye forsvarsmekanismer.

Kinesisk UD uttaler mandag at USAs tilbaketrekning fra avtalen «vil ha en multilateral negativ effekt».

Den amerikanske kongressen har bevilget penger til forskning innen utvikling av kjernevåpen som trolig ville ha brutt vilkårene for dagens INF-avtalen, og begrunner finansieringen med at denne typen landbaserte mellomdistanseraketter kunne brukes i et motangrep mot Kina.

USA har imidlertid ikke veldig stor tilgang til territorier i Stillehavet hvor de kan utplassere eventuelle landbaserte mellomdistanseraketter. Guam, Japan eller Filippinene kunne vært mulige alternativer. Men eksperter mener Kina ville lagt press på land i regionen til å nekte utplassering av amerikanske raketter.

Dette udaterte bildet viser det russiske rakettsystemet Iskander, som skal være utplassert i Kaliningrad. Rakettsystemet har en rekkevidde på under 500 kilometer, og bryter dermed ikke med INF-avtalen.

Opprustning i NATOs bakgård

Samtidig som Trump kunngjorde nyheten om å trekke seg fra nedrustningsavtalen, dukket det opp satellittbilder fra den russiske enklaven Kaliningrad mellom NATO-landene Polen og Litauen. Bildene viser en tilsynelatende russisk, militær opprustning med utplasserte kjernevåpen, ifølge CNN.

Eksperter hevder Russland har utplassert et nytt rakettsystem i Kaliningrad med landbaserte mellomdistanseraketter av typen Iskander. Ryktene vil ha det til at enkelte av disse rakettene har en rekkevidde på mer enn 500 kilometer, noe som da ville bryte med INF-avtalen.

Atomekspert Kristensen avviser imidlertid dette.

- Det er ingen INF-våpen i Kaliningrad. Det er kortrekkende raketter av typen Iskander SS-26 og SSC-7, men de har rekkevidde på mindre enn 500 kilometer på tross av mange rykter om det motsatte, sier atomekspert Kristensen til Nettavisen.

- Det er noen Kalibr SLCMs, som har INF-rekkevidde, men de er sjøbaserte missiler og er ikke dekket av INF-avtalen, sier han.

Fakta: Fakta om INF-avtalen

* INF står for Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty og er en nedrustningsavtale mellom USA og Russland som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter. * Inngått av USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov i desember 1987. Avtalen trådte i kraft 1. juni 1988. * Avtalen innebærer at landene forplikter seg til å fjerne en hel gruppe av landbaserte mellomdistanseraketter med atomvåpen. Den forbyr også partene å utvikle og skaffe seg nye slike våpen. * Avtalen var den første som fjernet en hel våpenklasse fra de to supermaktenes arsenaler. * USA kvittet seg med om lag 850 missiler av typen Pershing 1B, Pershing 2 og BGM-109 Tomahawk. * Sovjetunionen destruerte 1.850 missiler av typen SS-4, SS-5, SS-12, SS-23, SS-20 og SSC-X-4.

