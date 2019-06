Donasjonene strømmer inn for migrantskip-kaptein

Etter pågripelsen av kapteinen på migrantskipet Sea-Watch 3 har det blitt samlet inn 4,5 millioner kroner for å dekke rettskostnadene hennes.

Den tyske kapteinen Carola Rackete (31) risikerer ti års fengsel for å presset seg forbi et militærfartøy og for menneskesmugling.

Hun tvang skipet sitt til kai på Lampedusa i Italia for å få satt 40 migranter i land.

Ifølge Rackete var migrantene så desperate at de kunne kastet seg i havet, selv om mange av dem ikke kunne svømme.

– Det var ikke en voldelig handling, men en handling av ulydighet, sier hun.

Ingen ble skadd i hendelsen.

Etter pågripelsen har to tyske tv-personligheter lansert en donasjonskampanje for dekke Racketes rettskostnader. Søndag er det samlet inn rundt 4,5 millioner norske kroner.

De 40 migrantene har fått lov til å gå i land og befinner seg på et mottakssenter. De venter på å få reise til Frankrike, Tyskland, Finland, Luxembourg eller Portugal.

