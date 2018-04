«Dr. Død» stilte ut selvmords-kapsel på begravelsesmesse

Aktiv dødshjelp-aktivist Philip Nitschke, også kjent som «Dr. Død», stilte ut et omstridt produkt på en begravelsesmesse i Amsterdam sist helg.

Australske Nitschke har sammen med den nederlandske designeren Alexander Bannink utviklet en selvmordsmaskin som gjør det mulig for folk å ta sitt eget liv ved å sette seg inn i en kapsel og trykke på en knapp. «Sarco er en 3D-printet kapsel som tilbyr en person en fredfull bortgang,» skrev Nitschke i en pressemelding i forkant av begravelsesmessen.

- Personen som ønsker å dø, trykker på en knapp og kapselen fylles med nitrogen. Han eller hun vil føle seg litt svimmel, men vil raskt miste bevisstheten og dø, sier Nitschke til nyhetsbyrået AFP.

Han hevder prosessen vil være smertefri.

Selvmordskapselen er har fått navnet «Sarco», som er en forkortelse for sarcophagus, eller sarkofag på norsk (en monumental likkiste).

Nitschke viste fram en utstillingsmodell av selvmordskapselen på begravelsesmessen, samt VR-briller som kunne tilby besøkende en virkelighetsopplevelse av hvordan det ville være å sitte inni kapselen og trykke på knappen.

Nitschke sier målet er å bygge en fungerende selvmordskapsel før året er omme. Deretter vil Nitschke legge plantegningene ut på internett, slik at folk kan laste den ned og printe ut produktet ved hjelp av en 3D-printer.

- Det innebærer at enhver som ønsker å bygge maskinen, kan laste ned planene og 3D-printe ut sin egen enhet, sier han.

Nitschke forsikrer om at eventuelle brukere må gjennomgå en nettbasert test for å påvise at man er mentalt stabil før «Sarco» kan aktiveres.

Aktiv dødshjelp er et svært tabubelagt tema, men Nitschke mener det er en fundamental rett å ta sitt eget liv.

- I mange land er ikke selvmord ulovlig, bare assistert selvmord. Dette vil være en situasjon hvor en person velger å trykke på en knapp, fremfor å stå foran et tog, for eksempel, sier Nitschke.

- Jeg mener det er en fundamental rett. Det er ikke bare et privilegium for de veldig syke. Hvis du har fått livet i gave, så bør man også kunne gi fra seg denne dyrebare gaven når man selv ønsker det, sier han.

Selvmordskapselen til Nitschke fikk blandet mottagelse fra de besøkende.

- Jeg synes den er ganske teit, sier Rob Bruntink (52) til nyhetsbyrået.

Assembling the 3D printed Sarco #euthanasia machine display @ Amsterdam Funeral Fair Sat 14 from 10am - 4 pm. Come and take a virtual ride to your peaceful elective death... where 'art meets its end'!