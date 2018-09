Dramatisk opptelling: - Sverigedemokraterna mister ett mandat

Centerpartiet har tatt et mandat fra Sverigedemokraterna og de rødgrønne styrker sin stilling, melder Expressen.

Det endelige resultatet i riksdagsvalget vil ikke foreligge før fredag. Onsdag morgen var opptellingen av utenlandsstemmer og rekordmange sene stemmer i gang. 20.000 stemmer som i første omgang ble forkastet kan endre valgresultatet.

Like før klokka 12.30 melder Expressen at Centerpartiet har tatt et mandat fra Sverigedemokraterna.

Stillingen mellom de rødgrønne og alliansen er da 144-143, mens Sverigedemokraterna står med 62 mandater.

Liberalerna ligger nærmest etter Centerpartiet til å vinne ett mandat, ifølge avisa. De trenger 800 stemmer, og i riksdagsvalget finnes det drøyt 200.000 stemmer som hittil ikke er regnet med.

Onsdag skal valgstyret i kommunene telle opp forhåndsstemmene som ikke rakk fram til valglokalene på valgdagen. Det dreier seg først og fremst om postsendte forhåndsstemmer og stemmer gjort ved noen av Sveriges ambassader. I tillegg dreier det seg om forhåndsstemmer som er gjort i andre kommuner enn der de hører hjemme på valgdagen. Det endelige resultatet for riksdagsvalget presenteres tidligst fredag 14. september, opplyser Valmyndigheten på sin nettside.

