Drapsmistenkte saudiarabere uønsket i Storbritannia

Storbritannia vil nekte innreise til saudiarabere som er mistenkt for drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Storbritannias statsminister Theresa May sier at de som allerede har fått visum, vil få dette trukket tilbake.

– Innenriksministeren iverksetter tiltak mot alle de mistenkte for å hindre dem i å reise inn i Storbritannia. Hvis disse personene for tiden har visa, vil disse bli trukket tilbake i dag, sa May under et møte i Parlamentet onsdag.

