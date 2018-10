Drept mann i Norrbotten kom fra Øst-Europa

En drept person som er funnet partert i Norrbotten i Sverige, kom fra Øst-Europa, opplyser politiet.

Kroppsdelene ble funnet i Kalixelven onsdag av en eldre mann.

Politiet i Region Nord bekrefter at personen er hjemmehørende i Øst-Europa, men vil ikke stedfeste det nærmere siden hans pårørende ikke er informert.

Expressen skriver at mannen ble identifisert ved hjelp av sitt fingeravtrykk. Han skal nylig ha blitt pågrepet på den svenske vestkysten for et mindre kriminell handling, og da ble fingeravtrykk registrert.

Politiet sier foreløpig ikke noe om motivet for drapet eller hvem som kan ha utført parteringen.

