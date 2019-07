Drivstofftrøbbel på Schiphol berørte også avganger til Norge

En feil i systemet for fylling av drivstoff rammet flere hundre avganger fra Schiphol-flyplassen ved Amsterdam onsdag. Det gjaldt også flere avganger til Norge.

Ifølge nyhetsbyrået Ritzau er 180 avganger innstilt.

– På grunn av en feil hos Aircraft Fuel Supply, selskapet som står for fylling av fly, ble ikke fly på Schiphol fylt i dag. Dette kan ha ført til at din avgang er kansellert av flyselskapet eller er forsinket. Drivstoffsystemet er nå i gang igjen, og fly får drivstoff. Vi beklager eventuelle ulemper for reisende og flyselskaper, heter det i en uttalelse på flyplassens nettsider.

Ifølge ABC Nyheter ble en rekke avganger til og fra Norge berørt.

Både KLM og SAS er rammet, og det gjaldt flygninger til både Oslo, Stavanger, Ålesund, Bergen, Sandefjord og Kristiansand, skriver VG. Norwegians avgang til Oslo skulle ha lettet fra Schiphol klokka 21.45, men er så langt forskjøvet til 1.45.

